Вашингтон, , 09:09 — REGNUM В США за организацию международной схемы по отмываю денег в интернете, через с помощью которой были легализованы миллионы долларов, осуждён гражданин Украины. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Соединённых Штатов.

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Свою вину в электронном мошенничестве подозреваемый признал. Накануне, 11 февраля, суд приговорил его к 87 месяцам тюремного заключения (более семи лет). Кроме того, гражданин Украины обязан выплатить свыше $98,7 тыс. в качестве компенсации.

Как следует из материалов дела, с 2009 по 2012 год 38-летний Александр Мусиенко из Одессы сотрудничал с компьютерными хакерами из стран Восточной Европы с тем, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний. Эти средства в итоге были похищены и легализованы с помощью банковских счетов за рубежом.

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Так, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, который он обманным путём нанял в качестве финансовых помощников и которые были уверены, что работают на законный бизнес, взломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемых Мусиенко.

В ведомстве добавили, что Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. Примерно в апреле 2019 года ФБР исследовало информацию на ноутбуке Мусиенко. В итоге были обнаружены файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию.

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