Бразилиа, , 09:05 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 54,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 54 742 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 9 713 909.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 1351 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 236 201.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 643 693 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 59 602 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.