Москва, , 09:19 — REGNUM Мужчина, боясь летать на самолётах, вызвал в Москве такси и поехал в Хабаровск. Водителю он заплатил наличным 250 тыс. рублей, пишет 110km.ru.

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Пассажир сел в такси и сказал: «Едем в Хабаровск! Плачу наличными».

Таксист согласился и они тронулись в путь протяженностью почти 8,5 тыс. км.

Бензин водителю обошёлся порядка 35 тыс. рублей.

По словам таксиста, поездка получилась познавательной, хотя пассажир от нечего делать в дороге много пил водки.

Благополучно добравшись до Хабаровска, водитель ещё какое-то время таксовал в городе, надеясь, что найдёт пассажира и на обратную дорогу до Москвы. Но так и уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, путешественник-автостопщик из Крыма на попутках за 28 дней добрался до Колымы.