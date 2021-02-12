Калуга, , 10:08 — REGNUM В Калужской области 12 февраля из-за сильнейшего снегопада отменена работа школьных автобусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Школьный автобус Kaluga-gov.ru

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Образовательное ведомство обратилось в социальных сетях к родителям с просьбой оставить детей, которых подвозит школьный автобус, дома. Школы работают в обычном порядке.

Коммунальные службы области перешли на усиленный режим работы, привлечены дополнительная техника и люди. Так, по данным городской управы Калуги, на дороги, в парки и скверы вышло более 167 единиц специализированной техники. Порядка 229 дорожных рабочих убирают снег вручную. 40 единиц техники задействовано для очистки от снега сельских территорий. В приоритете уборка тех улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта, подъездов к школам, детсадам, больницам, обработка опасных участков очистка пешеходных переходов и остановок. Управляющим компаниям поручено максимально задействовать технику и дворников для уборки дворов. Особое внимание рекомендовано обратить на состояние крыш аварийных и ветхих домов, очистку кровель от снега, наледи и сосулек.

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