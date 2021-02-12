Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Конституционный суд (КС) Грузии 11 февраля рассмотрел иски к правительству страны, в которых гражданские активисты пытались обжаловать введение карантинных ограничений, и признал действия властей законными. Заключение было обнародовано на сайте КС.

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В исках утверждалось, что правительство страны якобы было не в праве вводить карантинные меры, ограничивающие конституционные права граждан, пока парламент страны не объявил чрезвычайное положение (ЧП). Также активисты отмечали, что требование к носителям SARS-CoV-2 находиться в самоизоляции или карантинной зоне якобы является незаконным, так как это ограничивает их свободы.

В постановлении КС говорится, что парламент передал часть своих полномочий правительству и позволил вводить карантинные ограничения без режима ЧП, что оформлено в рамках закона. Изоляция заразившихся коронавирусом также была признана судом законной, так как это требуется, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Кроме того, в постановлении говорится, что самоизоляцию и карантин нельзя сравнивать тюремным заключением, так как в это время не запрещается пользоваться интернетом и заниматься какой-либо деятельностью.

Напомним, в Грузии 28 ноября 2020 года ввели ряд карантинных мер для профилактики пандемии. С 1 февраля их начали смягчать, но в стране проходят акции протеста, на которых требуют быстрее отменить действующие ограничения. Ранее протестные акции проходили в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

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