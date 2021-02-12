Москва, , 08:59 — REGNUM Менее трети российских граждан — 30% — планируют делать подарки на День всех влюбленных, из них 41% выделит для этого меньше 1 тыс. рублей. Таковы итоги исследования компании IDF Eurasia.

Отмечается, что 70% опрошенных не намерены ничего дарить в принципе. Из тех, кто всё-таки готовит подарки, 28% потратят на них от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Ещё 16% выделят из своего бюджета 2−3 тыс. рублей, а 10% — более 3 тыс. рублей.

При этом 46% респондентов-мужчин считают, что сильный пол должен тратить больше, 35% полагают, что траты должны быть равны, а 19% — что тратить больше должна женщина. Среди респондентов женского пола 59% считают, что мужчины должны тратить больше, 32% высказались за равные траты, а 9% — за перевес в тратах женщин.

В исследовании говорится, что 14 февраля считают праздником в основном люди моложе 35 лет. В условиях кризиса граждане стараются сократить необязательные траты, этим объясняется невысокая доля тех, кто готов покупать дорогие подарки на День влюблённых.

В опросе участвовали более 10 тыс. человек старше 18 лет, проживающие по всей стране. Опрос проводили с 1 по 10 февраля.

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