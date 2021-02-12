Москва, , 08:51 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с момента присоединения новых территорий к Москве благоустроено и открыто 19 новых парков, сообщается на портале мэра столицы.

В настоящее время в ТиНАО ведутся работы по созданию восьми парков. Для каждого парка разрабатывают свою оригинальную концепцию. Появляются оздоровительные, историко-культурные, археологические, зоологические и др.

К 2035 году в Новой Москве планируется создать 86 парков, в том числе и на территориях старинных усадеб. Общая площадь зеленых зон отдыха составит порядка 12 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округах (ТиНАО) планируется построить сафари-парк.

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