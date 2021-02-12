Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM К празднованию Нового года по лунному календарю в Бурятии — Сагаалгана — присоединился «официальный» российский Дед Мороз из Великого Устюга. На странице туроператора «TUI Россия» в соцсети сообщалось, что 12 февраля он примет участие в концерте на площади Советов Улан-Удэ.

Концерт начался в 12 часов дня. Как сообщало ИА REGNUM, здесь выступят официальные лица республики, известные в регионе эстрадные исполнители, а также театры «Байкал» и «Забава».

Кроме того, здесь же представят коллекции зимних костюмов пяти бурятских родов — булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров, а также традиционные эвенкийские, русские старообрядческие и старожильческие, казачьи и стилизованные бурятские зимние костюмы.

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