Новосибирск, 12 февраля 2021, 08:48 — REGNUM В Новосибирской области объявлен штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
«В период с 13:00 11 февраля до 18:00 13 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — уточняют синоптики.
По прогнозам, в Новосибирске сегодня, 12 февраля, в первой половине дня ожидается погода без осадков, ветер переменный 2−7 м/с, температура воздуха −21…−23 °C, в отдельных районах изморозь, на дорогах местами гололедица.