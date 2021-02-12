Москва, , 08:50 — REGNUM Резкое понижение температуры воздуха — до аномальных значений — ожидается в южной части Европейской России. Об этом 12 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«На юге происходит понижение температуры, с четверга понижение, а в субботу температура будет понижаться до отрицательных значений, а в субботу уже и днём будут отрицательные значения в Крыму», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в течение трех дней температура воздуха понизится на 20—25 °С.

«И будет усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный. Для жизнедеятельности Крыма будет сложный период 12 и 13 февраля», — добавил Вильфанд.

Кроме того, он уточнил, что также в этот период в регионе будет аномально холодно, на 7−9 градусов ниже климатической нормы, и отметил, что такая же погода ожидается на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье.

Помимо этого, синоптик рассказал, что в центральной части Европейской России тоже прогнозируется похолодание и с 15 февраля значения температуры воздуха будут сначала на семь, а затем на десять градусов ниже нормальных. При этом Вильфанд отметил, что из-за того, что в это время здесь ожидается ветер до 15−18 м/с, будет еще холоднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности.