Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбурге на базе областной больницы № 2 врачи провели уникальную операцию, в результате которой спасли единственную почку и жизнь женщине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

По данным ведомства, 55-летней пациентке в 2011 году удалили правую почку из-за обнаруженной в ней злокачественной опухоли. В 2021 году у женщины снова нашли опухоль, но уже в левой почке. Компьютерная томография показала четыре опухоли разного размера. В разных больницах предложили удалить и эту почку, в результате чего оренбурженке пришлось бы всю жизнь проводить программный гемодиализ.

Женщина обратилась в урологическое отделение Оренбургской областной клинической больницы № 2. После консультации с врачом Дмитрием Мязиным и периода подготовки была проведена уникальная операция, удалены все опухоли. «Для меня это была одна из самых сложных операций в жизни. После того, когда операция прошла, почка заработала, у меня было невероятное чувство гордости за себя, за своего коллегу, за наше отделение, что мы смогли провести сложнейшую операцию. Сейчас пациентка в хорошем состоянии, она переведена из реанимации в обычную палату», — сказал медик.

В свою очередь заведующий урологическим отделением Оренбургской областной больницы № 2, главный уролог Оренбургской области Фарит Уразов отметил, что такие оперативные вмешательства на почке единичны не только в России, но и в мире. Он выразил чувство гордости таким профессионалом как Дмитрий Мязин.