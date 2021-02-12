Барнаул, , 08:46 — REGNUM За последние пять лет количество пользователей портала госуслуг в Алтайском крае выросло в 2,1 раза и составило более 2,147 миллионов человек. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Население региона — около 2,3 миллиона человек, значит, госуслугами в электронном формате пользуются почти 100% жителей Алтайского края», — пояснили чиновники.

Напомним, сейчас в России тестируют приложения для предоставления госуслуг по различным темам — эти разработки уже запланированы к запуску. В частности, приложение «Здоровье» в марте опробуют в трех регионах страны. Сейчас его тестируют в закрытом режиме.