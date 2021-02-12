Ижевск, , 08:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 февраля выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 99 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 810 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 102 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 416 человек. 352 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли двое жителей республики, накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3048 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля всего получили прививку от коронавируса 11 357 жителей Удмуртии. Из этого числа 1129 человек полностью прошли процесс вакцинации двумя компонентами препарата.

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