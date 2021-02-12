Москва, , 08:41 — REGNUM В 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) начался первый этап вакцинации военнослужащих от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Первая партия из 500 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-V» уже поставлена в объединение особого назначения Космических войск ВКС», — говорится в сообщении военного ведомства.

Первыми были привиты представители командования объединения, медики, «дежурные силы соединений и воинских частей, военнослужащие, несущие боевое дежурство на объектах систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки».

Каждому военнослужащему вакцинация делается в добровольном порядке, с учётом его состояния здоровья, с обязательным прохождением предварительного медосмотра. После ввода первой компоненты препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») все вакцинированные находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинского персонала.

Напомним, что 15-я армия ВКС (особого назначения) составляет основу Космических войск России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих отдельного Комендантского Преображенского полка — участников военного парада в честь Дня Победы 9 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве начали вакцинацию будущих участников парада Победы