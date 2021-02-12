Дальнегорск, Приморский край, , 08:53 — REGNUM В округе села Мономахово Дальнегорского городского округа в Приморье специалистам лаборатории орнитологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН удалось отловить заблудившегося краснокнижного японского журавля. Птицу поместили в центр реабилитации диких животных «Тигр» в селе Алексеевка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С приходом весны журавля выпустят в естественную среду обитания.

В мае 2020 года этого полуторагодовалого журавля выпустили из вольера в Амурской области, где разводят этих редких птиц. Подопечному дали имя Квотер и оснастили трекером, с помощью которого можно отслеживать перемещения птицы.

Предполагалось, что птица вольётся в стаю своих сородичей и вместе с ними улетит на зимовку в Китай. Но журавль в одиночестве долетел почти до китайского Дацина, но затем по какой-то причине направился в Приморье. Квотер резко повернул на восток, за сутки преодолел 1000 км и 5 декабря оказался за Сихотэ-Алинем, практически на берегу Японского моря.

Краснокнижный журавль обосновался в Дальнегорском городском округе, в совершенно не типичных для этого вида таёжных местах обитания, экологи сообщили о нём в службу Госохотнадзора для оформления разрешительных документов на изъятие птицы.

Наблюдения показали, что журавль кормится на краю поля, а ночует у речки Кривая. Но с приходом морозов вода начала замерзать, снег укрывал остатки зерна, но главное, это могло сдвинуть птицу с «насиженного» места, что обрекало её на гибель, поэтому отлов был неизбежен.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Камчатки предстанут перед судом за пособничество незаконному содержанию и продаже особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу РФ.