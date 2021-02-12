Олбани, США, , 08:35 — REGNUM Сотрудники полиции Аарон Торгласки и Роберт Маккейб, обвиняемые в причинении телесных повреждений и жестоком обращении с демонстрантом, оправданы жюри присяжных в американском в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил прокурор округа Эри Джон Флинн 11 февраля в ходе пресс-конференции.

В июне 2020 года в городе Буффало в штате Нью-Йорк Торгласки и Маккейб толкнули 75-летнего Мартина Гуджино, который участвовал в акции протеста. Мужчина упал и, ударившись головой, получил черепно-мозговую травму.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. Полицейских отстранили от службы и предъявили обвинения, однако присяжные пришли к выводу, что оснований для начала судебного разбирательства, недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря управление полиции города Луисвилл в американском штате Кентукки уволило двоих полицейских, участвовавших в перестрелке, в ходе которой погибла чернокожая Брионна Тейлор.

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