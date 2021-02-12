Оренбург, , 08:34 — REGNUM В Оренбургской области сегодня, 12 февраля, начинается единая библиотечно-музейная сетевая акция «60 дней до полета», посвященная празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

В этот день сотрудники всех музеев региона на официальных сайтах и страницах в социальных сетях будут делиться фотографиями «космических экспонатов». Участниками акции могут стать и посетители музеев, представив свои семейные «экспонаты» (фото, открытки), связанные с темой космоса.

В рамках акции также пройдут мероприятия по оформлению окон библиотек в космическом стиле — «Земля в иллюминаторе». Запланирован космический информационный флешмоб «Гагарин. Космос. Оренбуржье», в соцсетях необходимо разместить посты с хештегом #Гагарин.Космос.Оренбуржье, рассказывающие о связи первого космонавта Юрия Гагарина с Оренбуржьем.

В рамках акции «Оренбуржье космическое» будут представлены библиотечные мероприятия, приуроченные к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.