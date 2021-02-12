Новосибирск, , 08:32 — REGNUM В Новосибирской области развивается инфраструктура для вакцинации против COVID-19. Подготовлены 65 стационарных пунктов в медорганизациях, а также 29 мобильных бригад для проведения выездных вакцинаций на предприятиях. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном правительстве.

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В общей сложности уже более 30 тысяч новосибирцев привились от коронавируса, полный курс (двумя компонентами) прошли более 6 тысяч человек.

Сегодня поставить прививку от коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области.