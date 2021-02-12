Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 15 880, 5188 из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске.

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«Коронавирус подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у восьми жителей Шебалинского района, у шести жителей Майминского района, у пяти жителей Турочакского района, у пяти жителей Чойского района, у одного жителя Улаганского района, у одного жителя Усть-Коксинского района», — добавили в штабе.

Тем временем за сутки от COVID-19 выздоровели 36 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус в республике побороли 15 308 человек.