Чебоксары, , 08:27 — REGNUM В Чувашии началась подготовка к межрегиональному конкурсу «Восславим женщину родную!» («Хĕрарǎм, сан умǎнта таятǎп пуçǎма!»), который в этом году приурочен к Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Положение о конкурсе утвердил президент Чувашского национального конгресса (ЧНК) Николай Угаслов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурс проводит ЧНК при поддержке республиканского министерства культуры и общественной организации «Союз женщин Чувашии». Он посвящён Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей, 150-летию со дня создания современной чувашской письменности и Международному дню сельских женщин.

«Цель конкурса — признание материнства как высшей духовно-нравственной и государственной ценности, содействие развитию творческого и культурного потенциала сельских женщин, вовлечение их в активную социально-культурную деятельность», — говорится, в частности, в документе.

В числе задач — показ роли сельской женщины в современном обществе, её вклада в развитие страны и республики, повышение интереса населения через образ сельской женщины к семейным, национальным традициям и обычаям. Организаторы отмечают, что это также будет способствовать воспитанию патриотизма и гуманизма «путем привития любви к Родине, родному языку, обычаям и традициям чувашского народа».

В конкурсе могут принять участие женщины от 30 лет и старше, проживающие в сельской местности и владеющие чувашским языком. На первом этапе принимаются видеоролики, авторы лучших роликов встретятся на втором этапе — 8 октября 2021 года.

По итогам конкурса будет определена «Сельская чувашская женщина — 2021». Также выберут победительниц в семи номинациях.

Финалистки конкурса могут быть рекомендованы для участия во всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях и конкурсах, выставках, концертных и телевизионных программах, а также в проведении благотворительных и рекламных акций.