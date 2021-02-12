Джакарта, , 08:27 — REGNUM Статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,11% случаев COVID-19 в мире, сообщает Antara.

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В Индонезии выявили 1 191 990 носителей коронавируса из 107 444 504 носителей во всем мире.

Индонезия в настоящее время занимает 19-е место из 192 стран по числу носителей коронавируса.

Уровень смертности в стране составляет 1,38%. По количеству смертей Индонезия занимает 17-е место в мире.

По количеству выздоровевших пациентов Индонезия занимает 15-е место в мире. Это эквивалентно 1,65%. Побороть коронавирус в стране смогли более 993 тысяч человек. В мире это число превышает 60 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезиинацелен на вакцинацию 1,4 млн медицинских работников.

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