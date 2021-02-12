Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Буддисты в Бурятии, а также по всей стране сегодня, 12 февраля, отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Буддийской традиционной сангхи России, праздник начинается с молебна ранним утром и призвания всего хорошего на новый год железной беловатой коровы.

В сети велась прямая трансляция обряда, который проводился в дацанах республики. Светская часть праздника началось в 12 часов, когда на площади Советов Улан-Удэ состоялосьторжественное открытие празднования Белого месяца. Здесь организован праздничный концерт, в котором примет участие в том числе Дед Мороз из Великого Устюга.

В рамках концерта также будут представлены коллекции зимних костюмов пяти бурятских родов — булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров, а также традиционные эвенкийские, русские старообрядческие и старожильческие, казачьи и стилизованные бурятские зимние костюмы.

Добавим, что 12 февраля в Бурятии объявлен выходным.

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