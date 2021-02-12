Абакан, , 08:24 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 32 случая заражения коронавирусом, выздоровели 49 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии в Хакасии выявлено 20 924 носителя коронавируса, выздоровели 19 538 человек.

В республике скончались ещё пять пациентов с коронавирусом — четверо мужчин в возрасте от 65 до 73 лет, а также 86-летняя женщина. За весь период пандемии в Хакасии от COVID-19 умерли 417 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Хакасии выявили 35 носителей коронавируса, выздоровели 38 человек. Скончались пять пациентов с коронавирусом.

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