Кунгур, Пермский край, , 08:24 — REGNUM В Кунгуре пермского края прокуратура взяла на контроль факт коммунальной аварии, в результате которой без холодной воды 11 февраля остались 265 домов, сообщает краевой надзорное ведомство.

Авария произошла на водопроводной сети на перекрестке ул. Пономарева — пер. Заводской. Холодное водоснабжение было отключено в 250 домах частного сектора и 15 многоквартирных домах. (двухэтажные, трехэтажные). Социально-значимые объекты (детский сад, котельные) свою деятельность не прекратили.

Для жителей был организован подвоз воды. В течение дня аварию устранили, водоснабжение жилых и соцобъектов восстановлено.