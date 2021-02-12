Уфа, 12 февраля 2021, 08:25 — REGNUM Продлить режим самоизоляции для некоторых жителей Башкирии решил глава региона Радий Хабиров. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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Сообщается, что режим самоизоляции для граждан в возрасте 65-и лет и старше, а также лиц, которые имеют хронические заболевания продлевается до 25 февраля текущего года.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 февраля в республике за сутки было выявлено 160 случаев заражения коронавирусом.
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