Москва, , 08:23 — REGNUM Порядок набора номера при междугородних и международных звонках изменится в России до 2025 года. Цифру «8» заменят «0» или «00», следует из проекта приказа Минцифры РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа об утверждении российской системы и плана нумерации предполагает переход до 2025 года на национальный и международный префиксы «Пн =0» и «Пмн = 00» соответственно. Речь идёт об установлении внутризоновых и междугородных, а также международных телефонных соединений.

Проще говоря, для междугороднего звонка нужно будет набирать номер не через «8», а через «0», а для международного — через «00».

В 2017 году ведомство, ранее называвшееся Минкомсвязью, приняло план нумерации с переходов на «0» и «00» с 2020 года. Новый документ продлевает этот этап до 2025 года.