Сеул, , 08:18 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 384 случая заражения локальные, ещё 19 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 82 837.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения вновь пошёл вниз, однако, существует мнение, что снижение показателя связано с праздничными выходными по случаю Нового года по лунному календарю. Напомним, что 9 февраля в стране выявили 504 носителя коронавируса.

Число жертв пандемии увеличилось на 11 человек — до 1507. Коэффициент смертности составил 1,82%.