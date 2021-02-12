Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM Зампред правительства России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать схему теплоснабжения столицы Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, накануне, 11 февраля он прибыл в республику с рабочей поездкой.

В ходе совещания он отметил, что вопросы ЖКХ часто успешно решаются на уровне региона. Однако не в случае с Улан-Удэ, ситуацию по которому зампред обещал вынести на уровень федерального правительства.

«Дело в том, что состояние жилищно-коммунального хозяйства, особенно в части теплоснабжения, стало существенным тормозом в развитии Улан-Удэ, а значит, и развитии всей Бурятии», — отметил чиновник.

По его словам, более трети горожан проживают в частных домах, которые отапливаются углём и дровами. Почти полторы сотни многоквартирных домов, 18 социальных объектов и 5 предприятий города отапливается котельными, работающими на мазуте. При этом 70% теплосетей в Улан-Удэ изношены.