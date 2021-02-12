Владивосток, , 08:24 — REGNUM В Приморье ежедневно фиксируются смертельные случаи пациентов с коронавирусом — за последние двое суток скончались восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За сутки в регионе выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 366 человек, скончались — четверо.

На 12 февраля в крае зарегистрировано 38 615 носителей SARS-CoV-2, излечились — 38 615. Не справились с болезнью 587 приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре Приморья отмечают, что несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, не стоит спешить со снятием ограничительных мер.