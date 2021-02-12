Пермь, 12 февраля 2021, 08:16 — REGNUM На счета исполняющего обязанности спикера Пермской городской думы Дмитрия Малютина наложен арест, сообщает Накануне.RU.
Информация об этом опубликована в базе данных федеральных судебных приставов, передает корреспондент
Решение об аресте счетов принято в рамках дела о банкротстве компании «КМК-Проминвест». Якобы предприятие незаконно занижало налоги, а сам бизнес был переведен на аффилированных лиц. Заседание по делу состоялось в конце 2020 года.
Разбирательства в рамках процедуры банкротства компании продолжаются.