Москва, 12 февраля 2021, 08:09 — REGNUM Московские больницы по контрактам жизненного цикла получили 613 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, сообщается на портале мэра столицы.
Современная медицинская техника закуплена для более 40 стационаров Москвы. В частности, в них завезено 595 аппаратов ультразвукового исследования, 17 компьютерных томографов и т. д.
Столичные врачи уже используют 413 единиц медоборудования. Часть аппаратов компьютерной томографии используют для обследований пациентов с COVID-19.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во всех взрослых поликлиниках Москвы внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей.
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