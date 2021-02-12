Нур-Султан, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана был выявлен 951 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 200 044.

Также сообщается, что за этот же период в Казахстане от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2630.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5372 пациента с новым заболеванием проходят лечение в стационарах и еще 19 475 — амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 1003 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.