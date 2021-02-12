Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 32 086, 16 990 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 108 новых носителей.

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Выздоровели к настоящему времени 29 585 человек. В госпиталях остаются 826 пациентов с COVID-19, в том числе 35 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято — 826, свободно — 626 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,9%. Амбулаторное лечение проходят 988 пациентов с COVID-19», — добавили в штабе.

За сутки также зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике стали 687 человек.