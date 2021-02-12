Владивосток, , 08:07 — REGNUM В Приморье за сутки выдано 150 (163 накануне) положительных тестов на коронавирус, скончались четыре пациента, как и днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Роспотребнадзоре Приморья отмечают, что несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, не стоит спешить со снятием ограничительных мер.

«Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены. Процесс снятия ограничений делится на три этапа. В настоящий момент Приморье находится на втором, для перехода на третий этап необходимо, чтобы коэффициент распространения заболеваемости среди населения составлял не более 0,5. Сейчас в крае этот коэффициент составляет 0,9. Поэтому пока о принятии решения по ослаблению каких-либо ограничений говорить рано», — сказала руководитель Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ожидается поступление более 26 тыс. доз вакцины от коронавируса, на данный момент 72% уже поступившей — использовали.