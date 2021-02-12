Москва, , 07:30 — REGNUM Избыточный вес тела, диабет, повышение содержания сахара в крове и нарушение жирового обмена являются факторами, провоцирующими инфаркт и инсульт. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников 11 февраля в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, перечисленные проблемы со здоровьем можно отнести к основным причинам возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов — это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена», — подчеркнул врач.

Кроме того, Мясников отметил, что ожирение, как и курение, вызывает онкологические заболевания. Оно приводит к нечувствительности к инсулину, «лежащей в основе рака».

Телеведущий также напомнил, что избыточный вес и ожирение наблюдаются у 2,6 млрд человек в мире. Это составляет приблизительно 40 процентов от всего населения нашей планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Александр Мясников заявил, что болевые ощущения в желудке, желтуха и снижение веса тела являются наиболее распространенными симптомами рака поджелудочной железы.

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