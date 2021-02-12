Владивосток, , 07:29 — REGNUM Власти Приморья запустили социально-экологический проект раздельного сбора отходов, который предусматривает установку 200 контейнеров в школах, торговых центрах и местах отдыха и сети пандоматов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Контейнеры-бутылки привлекают внимание к проблеме раздельного сбора и стимулируют выбрасывать пластик именно в них.

Кроме того, в рамках проекта будет создана сеть пандоматов — устройств для приема пластика. Владивосток будет первым городом на Дальнем Востоке, где появится такое оборудование.

Аппарат сканирует штрих-код на этикетке, понимает по номенклатуре, что это именно бутылка, а не что-то другое, и только после этой проверки «поглощает» тару для того, чтобы ее спрессовать. Благодаря этой технологии в пандомат вмещается больше бутылок, чем в обычные контейнеры. Первые пандоматы уже скоро появятся в гипермаркетах торговой сети «РЕМИ».

Напомним, переход на дуальный сбор мусора — показатель национального проекта «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, новый вид поощрения ввели в пандоматах Белгорода. Сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки, горожане могут получить скидку на разливную воду.