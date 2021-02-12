Ульяновск, , 07:16 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются почти 12 тыс. человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, с начала пандемии в регионе проведено 654 715 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследование прошёл 623 381 человек.

По последней информации (на вечер 11 февраля), предварительно SARS-CoV-2 выявлен ещё у 134 человек, всего лабораторно подтверждено 45 753 случая заражения коронавирусом.

Отметим, что ранее в Красносельскую участковую больницу Ульяновской области передан новый автомобиль скорой помощи. Региональные власти отмечают, что старая машина «неотложки» была с высоким износом, поэтому возникла острая необходимость в новом санитарном транспорте.