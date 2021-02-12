Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 февраля, за прошедшие сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 90 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 21, Кемерово — 16, Междуреченск — восемь, Мыски — семь, Белово — четыре, Калтан — три, Осинники — три, Таштагольский МР — три, Анжеро-Судженск — два, Березовский — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Киселевск — один, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Юрга — один, Гурьевск — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 143 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в регионе выявлено 30 580 случаев заражения коронавирусом, 29 289 человек выздоровели, 543 пациента скончались, медицинскую помощь получают 748 пациентов с диагнозом COVID-19.