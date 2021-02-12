Пенза, , 08:28 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 12 февраля достигло 409 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — двое мужчин и одна женщина в возрасте от 63 до 66 лет. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, три вакцины от коронавируса создали в России для сохранения вакцинного суверенитета. Так, «Спутник V», созданный Центром им. Гамалеи, является генно-инженерным иммунобиологическим препаратом, в то время как «ЭпиВакКорона» (разработанная центром «Вектор») — синтетическим, без естественного живого белка, а «КовиВак» (создана Научным центром им. Чумакова) — классической, рутинной, ортодоксальной вакциной.

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