Кемерово, , 06:56 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по сообщению об отравлении пятерых воспитанников детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в селе Ильинка Новокузнецкого района пятеро воспитанников детского сада якобы госпитализированы с признаками отравления. Проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве. — Следователи незамедлительно выехали в детский сад для установления обстоятельств произошедшего. На данный момент установлено, что в больнице находились три ребенка, в настоящее время они все выписаны».

Отмечается, что в детском саду проведены все необходимые мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято решение.