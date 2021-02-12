Новосибирск, , 06:43 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко предложил расширить назначение использования областного семейного капитала и разрешить использовать средства на покупку компьютера.

Напомним, областной семейный капитал — региональная мера социальной поддержки многодетных семей. Она действует в Новосибирской области с 2012 года и является одним из приоритетных направлений реализации региональной программы «Финансовая поддержка семей».

«Среди направлений использования областного семейного капитала изначально как одно из самых важных было включено получение образования ребёнком, — отметил Аксененко. — В этом году мы все столкнулись с дистанционным образованием, наши дети вынуждены учиться с помощью гаджетов, компьютеров, другой современной техники. Однако не во всех семьях такая техника есть. Только у меня пять обращений, где многодетные семьи просят выделить средства из семейного капитала или депутатского фонда на приобретение компьютерной техники, необходимой для учебных занятий детей. Возможно ли таким образом расширить назначение использования средств областного семейного капитала?»

Многие депутаты согласились, что такая потребность действительно есть.

В итоге было решено подготовить обращение от комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения в адрес министерства труда и социального развития с просьбой внести изменения в нормативно-правовые акты в части включения в состав расходов, связанных с образованием ребёнка, приобретение компьютера, другого оборудования, необходимого для образовательного процесса.