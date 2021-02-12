Москва, , 06:31 — REGNUM Свыше 3,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник-V» получили медицинские госпитали на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщает 12 февраля РЕН-ТВ.

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Доставка осуществлена в специальных термоконтейнерах.

В приоритетном порядке препарат получили военнослужащие медицинских подразделений, а также офицеры командования баз. Сейчас первая доза проставлена 80% личного состава.

Поставка вакцины стала частью снабжения для военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). Всего на первом этапе в округе привито более 23 тысяч человек.

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