Кемерово, , 06:31 — REGNUM В Кемерове прививку от коронавируса поставили уже 10,9 тысяч горожан. Около 3 тысяч человек привиты вторым компонентом вакцины. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

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Власти уточняют, что 3,7 тысяч горожан, сделавших прививку, — в возрасте 60 лет и старше.

«Никаких отрицательных реакций у горожан после прививки вакциной «Спутник V», кроме тех, которые прописаны в инструкции к препарату, зафиксировано не было», — уверяют в городской администрации.

На вакцинацию, которая проходит в поликлиниках города, можно записаться по единому телефону 122, в регистратуре поликлиники по месту жительства, в «личном кабинете» портала Госуслуги и на сайте https://www.vrach42.ru .

Отметим, что население Кемерова, по данным на 2020 год, составляло556 382 человека.