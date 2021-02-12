Екатеринбург, , 06:27 — REGNUM В регионах Урала 13 февраля резко потеплеет после нескольких дней аномальных морозов. Такой прогноз дают синоптики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

В частности, на Среднем Урале температура подскочит с нынешних минус 20 градусов почти до нуля. Такая же картина ожидается и в Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на Урале были плюсовые температуры. Однако затем сильно похолодало. На уходящей неделе температура воздуха доходила до минус 30 градусов, а местами опускалась ещё ниже.