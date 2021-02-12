Новосибирск, , 05:59 — REGNUM Новосибирское управление СКР продолжает проверку по сообщению о невыплате в полном объёме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, что 10 февраля президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором обратил внимание на уровень зарплат научных сотрудников новосибирского института, а также почти на 30 млн рублей, которые руководство посчитало необходимым «оставить на счетах университета», не направив их на «поддержание уровня заработной платы».

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«Для установления всех обстоятельств произошедшего в ходе проверки были опрошены сотрудники института, изъята бухгалтерская документация, сведения, подтверждающие факт наличия трудовых правоотношений сотрудников института, — уточнили в СКР. — Следует отметить, что процедура опроса сотрудников, чьи права, возможно, нарушены, требует достаточно серьёзных усилий и терпения как со стороны самих опрашиваемых, так и следователя».

В ведомстве подчеркнули, что проверка направлена в первую очередь на защиту прав сотрудников института по оплате их труда и «только после проведённого комплекса этих мероприятий следственное управление примет обоснованное процессуальное решение».