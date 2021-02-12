Тула, , 05:52 — REGNUM Шесть пунктов обогрева развернуты вдоль федеральных трасс в Тульской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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«На федеральной трассе М-2 «Крым» развернуто четыре пункта обогрева и два пункта на федеральной трассе М-4 «Дон», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что они оборудованы чайниками и аптечками, чистой водой, устройствами для зарядки телефонов. Пункты будут работать круглосуточно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тульскую область и ряд других регионов Центрального федерального округа придут аномальные холода. Температура воздуха в ночное время с 15 февраля опустится до минус 25 градусов Цельсия, днём ожидается до минус 16 градусов.

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