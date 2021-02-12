Москва, , 05:42 — REGNUM Три вакцины от коронавируса создали в России для сохранения вакцинного суверенитета, сообщил 12 февраля бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью изданию «Собеседник».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

"Наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология, сохраняет свои лидерские позиции на планете, — сказал он. — У нас вакцины всех типов, которые существуют».

Онищенко отметил, что «Спутник V», созданный Центром им. Гамалеи, является генно-инженерным иммунобиологическим препаратом, в то время как «ЭпиВакКорона» (разработанная центром «Вектор») — синтетическим, без естественного живого белка, а «КовиВак» (создана научным центром им. Чумакова) — классической, рутинной, ортодоксальной вакциной.

«Создав три вакцины, мы показали всему миру, что мы не Занзибар», — сказал он.

Ранее Геннадий Онищенко одобрил идею включения пункта в трудовой договор об обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 людей из групп риска по здоровью или по производственному фактору.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко: вакцинацию от SARS-CoV-2 нужно включать в трудовой договор