Бразилиа, , 05:09 — REGNUM Еще 54 742 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки зафиксировали в Бразилии, после чего их общее количество достигло 9 713 909. Об этом 11 февраля сообщается на сайте минздрава страны.

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Также отмечается, что с начала пандемии бразильские медики зарегистрировали 8 643 693 факта выздоровления от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Бразилии за 24 часа выявили 1351 летальный исход при COVID-19. Всего от осложнений при этом заболевании в стране скончался 236 201 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля власти Бразилии отменила требования о регистрации и временном разрешении в отношении вакцин, приобретенных в рамках механизма COVAX.

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