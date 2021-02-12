Анадырь, , 05:06 — REGNUM Врачам скорой помощи ночной смены Чукотской окружной больницы местные волонтёры привозят ужины, продукты покупают на средства фонда Волонтёрского центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В фонд Волонтёрского центра ранее были пожертвованы средства губернатором Романом Копиным, председателем Заксобрания Александром Масловым, мэром Анадыря Леонидом Николаевым, депутатами. Значительную помощь волонтёрам оказывает бизнес-сообщество столицы Чукотки. На эти средства уже неоднократно закупались продуктовые наборы для пожилых граждан в самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приветствовал участников Социального онлайн-форума партии. Добровольчество — чрезвычайно важное дело, сказал онна первом Социальном онлайн-форуме «Единой России».