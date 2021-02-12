Пекин, , 04:53 — REGNUM Требующие компромисса сегодня либералы на самом деле не компромисса хотят, а своего диктата, как это было в 90-е годы, когда они же своими руками насадили культ коррупции как системообразующий фундамент постсоветской России, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Когда коррупция закладывалась как системообразующий элемент новой государственности, когда фальсификации на выборах закладывались как системообразующий элемент, тогда они никого не волновали. Когда господин Ходорковский, выступающий за «честные выборы», скупал регионы пачками, это не было разве? Ну тогда честные выборы никому не были нужны», — заявил Михеев.

По его словам, тогда, когда у власти были либералы, которые сегодня ратуют за «честные выборы» и «компромиссу», никому никакие компромиссы в политике с оппонентами не были нужны. Всех, кто говорил и мыслил иначе, называли «русскими фашистами» и «красно-коричневыми». При этом, политика путинского периода власти, которую Михеев во многом, что касается внутреннего курса, не одобряет, по его словам, была политикой сплошных компромиссов.

«И до сих пор это сплошной компромисс. Поэтому, на встречи с Путиным ходят издатели и главные редакторы откровенно оппозиционных изданий, которые поливают Путина грязью. Поэтому, господин Навальный получает два условных срока, и явно его ведет кто-то из спецслужб», — продолжил эксперт.