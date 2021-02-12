Пекин, 12 февраля 2021, 04:53 — REGNUM Требующие компромисса сегодня либералы на самом деле не компромисса хотят, а своего диктата, как это было в 90-е годы, когда они же своими руками насадили культ коррупции как системообразующий фундамент постсоветской России, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, тогда, когда у власти были либералы, которые сегодня ратуют за «честные выборы» и «компромиссу», никому никакие компромиссы в политике с оппонентами не были нужны. Всех, кто говорил и мыслил иначе, называли «русскими фашистами» и «красно-коричневыми». При этом, политика путинского периода власти, которую Михеев во многом, что касается внутреннего курса, не одобряет, по его словам, была политикой сплошных компромиссов.